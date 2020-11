여수상공회의소·중진공 전남동부지부, 중소기업 경쟁력 강화 업무협약

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수상공회의소(회장 박용하)는 전날 여수상의 소회의실에서 중소벤처진흥공단 전남동부지부와 중소벤처기업과 사회적경제기업의 경쟁력 제고를 위한 업무협약 체결식을 가졌다고 11일 밝혔다.

이날 협약식은 박용하 여수상공회의소 회장, 김권호 중진공 전남동부지부장 등 관계자 10여 명이 참석했으며, 협약기관들은 유기적 협력체계를 구축해 중소벤처기업 및 사회적경제기업의 경쟁력 제고를 통한 지역경제 활성화를 위해 적극 노력할 것을 약속했다.

이번 업무협약을 통해 ▲우수 중소벤처기업 및 사회적 경제기업 지원 협력체계 구축 ▲구인·구직 일자리 매칭을 통한 중소벤처기업의 인력애로 해소지원 ▲중소벤처기업 핵심인력 장기재직 유도 및 취업지원 ▲중소벤처기업의 자생력 강화를 위한 교육지원 ▲우수사례 발굴·홍보를 통해 사회적 경제에 대한 긍정적 인식 등에 대해 적극 협력하기로 했다.

박용하 여수상공회의소 회장은 “현 정부의 주요정책인 일자리창출에 부응하고자 일자리지원센터를 개설하였으며 올해에는 체계적인 기업지원을 위해 교육지원센터도 개설해 운영 중에 있다”면서“앞으로도 중소벤처기업의 경영여건 개선과 우수인력 양성을 위하여 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

김권호 전남동부지부장은 “여수상공회의소의 지역경제활성화를 위한 산업 분석 및 대안 제시 등 다양한 사업을 중진공 사업과 상호연계가 가능하다”며 “지역 중소기업의 혁신성장과 발전에 소중한 마중물 역할을 할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr