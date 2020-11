[아시아경제 금보령 기자] 천랩 천랩 311690 | 코스닥 증권정보 현재가 42,250 전일대비 900 등락률 -2.09% 거래량 20,452 전일가 43,150 2020.11.11 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-31일[특징주]천랩, 전세계 코로나19 전파경로·변이 10분만에 분석…글로벌 표준 선도천랩, 세계 최초 코로나19 변이 분석 플랫폼…'백신개발 세계적 제약사 협력 모색' close 은 사업규모 확대 및 인원 증가, 신규사업 추진 등의 사유로 본점 소재지를 서울 서초 남부순환로에서 서울 강남 삼성로87길로 변경했다고 11일 공시했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr