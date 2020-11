전남도교육청, 청소년미래도전프로젝트 우수사례집 발간

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 올바른 청소년 프로젝트 활동상을 제시하고 홍보하기 위한 ‘2020. 청소년미래도전프로젝트(이하 청미프) 우수사례집’을 발간해 각급 학교, 교육지원청, 전남학생교육원에 배부했다고 11일 밝혔다.

이 책자는 ‘도전, 청춘의 기록’을 제목으로 우수사례로 선정된 15개 팀의 활동사진을 수록했다. 또 인터뷰 형식의 내용으로 편집해 가독성을 높였고, 2년째 접어든 청미프 사업에 대한 인지도 향상과 활동성과를 공유해 현장에서 활용할 수 있도록 했다.

책자는 ▲순천용당초(Y.T.K) ▲여수북초(오래5 프렌즈) ▲황전초(칠색조의 여행) ▲고흥도덕중(적산 레인보우) ▲순천여중(Dream Girls) ▲완도중(완도 어벤저스) ▲하당중(여울뮤직밴드) ▲문태고(High Dreaming) 팀의 사례가 소개됐다.

이외에도 ▲여수정보과학고(기억하는 아이들) ▲여수화양고(시간을 달리는 소녀들) ▲예당고(너나들이) ▲예당고(향찾봉) ▲함평고(ABC Team) ▲함평학다리고(소녀들의 5·18) ▲아트포마을(학교-아트포 앙상블) 등의 활동상도 담겼다.

도교육청은 우수사례집과 같은 보고서 형식 외에 각 팀의 개성을 살려 활동결과를 나눌 수 있도록 UCC, 포스터, 로고, 7 행시 등과 같이 다양한 형태로 성과물을 공유할 예정이다.

이병삼 민주시민생활교육과장은 “이 자료집은 전남형 학생중심 체험 프로그램인 ‘청미프’를 통해 자신의 꿈을 향한 도전 과정과 그 성과를 담은 것”이라며 “학교 현장에서 청미프 활동에 대한 이해도를 높이고, 우수사례를 통해 더 많은 아이디어를 창출해낼 수 있기를 희망한다”고 밝혔다.

