[아시아경제 박지환 기자] 이베스트투자증권은 오는 12일 신임 기업금융(IB) 사업부 대표에 봉원석 현대자산운용 고문이 취임한다고 11일 밝혔다.

봉 부사장은 서울대 법대를 졸업한 이후 LG투자증권 부동산 금융팀장, 미래에셋대우 IB2부문 대표를 거쳐 현재 현대자산운용 고문으로 재직 중이다.

이베스트투자증권 관계자는 "봉원석 신임 부사장은 국내 부동산 IB 발전의 산증인"이라며 "당사의 성장과 균형을 함께 이룰 수 있는 적임자"라고 강조했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr