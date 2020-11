추미애 “소년원 방문 예산 특활비 전용 아냐”… “어처구니 없어”

[아시아경제 최석진 기자] 추미애 법무부 장관이 조수진 국민의힘 의원이 제기한 설날 소년원 방문 예산 특수활동비 사용 의혹을 정면 반박했다.

11일 추 장관은 국회 예결위 전체회의에서 국민의힘 배준영 의원의 관련 질의에 "기관 운영 경비와 직원들이 불우이웃돕기 성금으로 모은 돈을 취지에 맞게 사용한 것"이라며 "특수활동비도, 업무추진비도 아니다"고 말했다.

추 장관은 배 의원이 "지난 1월 25일 서울소년원 방문해서 절도 받고 햄버거도 주면서 291만원을 지출했다"고 지적하자, "말해야 하나? 어처구니가 없다"고 말하기도 했다.

그는 "조수진 의원이 무조건 의혹 제기를 하니 무분별한 제목을 뽑아서 가짜뉴스를 보도하고 팩트체크도 안 한다"며 "한 번만 확인했더라면 이런 보도가 나갈 수 없는데, 요즘은 신문과 지라시가 구분이 안 되는 것 같다"고 비난했다.

이어 "291만9000원은 사회복무요원 인건비로 배정된 금액으로 햄버거와 무관한 돈"이라며 "기관 운영경비 등은 회계 감독을 받고 정확한 집행을 하고 있다"고 덧붙였다.

이날 한 언론은 조 의원이 제기한 의혹을 토대로 추 장관의 소년원 방문 열흘 전인 1월 15일 법무부 특활비 사용 내역에 ‘서울소년원 특활비 291만9000원’이라고 적혀 있어, 추 장관이 특활비를 전용했을 가능성이 있다고 보도했다.

