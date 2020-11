경북도 2021년 예산 규모 10조 돌파 … 전년比 10.6% 증가

코로나19 위기 극복·경북형 뉴딜·경제활력 회복 중점 투자

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북도는 2021년도 당초예산안 규모를 10조6548억원으로 확정하고, 도의회에 제출했다.

11일 경북에 따르면 이번 예산규모는 올해 당초예산 9조6355억원보다 1조193억원(10.6%) 증가한 10조6548억원으로 사상 최초로 10조원대를 넘어섰다.

도는 코로나19 경기침체로 인한 취득세, 지방소비세 등 자체수입 감소 등 재정위기 극복을 위해 지난 6월부터 '비상재정 상황점검 TF'를 가동해 경기침체에 따른 재정위기 극복대책을 수립했다.

특히 예산편성 과정에서는 '부서 실링'(ceiling) 예산제를 첫 도입해 부서장 책임 하에 비효율적인 사업은 폐지?축소하고 필요사업은 신규반영 하는 등 부서장의 자율적 재정운용을 통해 2496억원의 세출예산을 구조 조정했다.

김장호 경북도기획조정실장은 예산 편성 관련 브리핑을 통해 "어려운 재정상황 속에서 세출구조조정을 통해 확보된 재원은 통합신공항 이전, 경북형 뉴딜, 일자리 창출, 민생경제 활력지원, 지역균형발전을 위한 SOC 등 경제 활력 회복지원 사업에 중점 편성했다"고 밝혔다.

이철우 도지사는 "자체세입이 대폭 감소하는 어려운 재정상황 속에서 재정건전성과 재정확장을 통한 지역경기 활성화라는 두 마리 토끼를 잡아야 했고, 따라서 불요불급한 경상경비 및 자체 투자사업을 줄이면서도, 그 공백을 국비확보 노력을 통해 총 규모 상으로는 전년대비 10.6%를 상회하는 예산을 증액 편성함으로써 위축되는 지역경기에도 활력을 불어 넣을 수 있는 계기를 마련했다"고 전했다.

한편, 도가 제출한 2021년도 예산안은 경북도의회 상임위원회의 심의와 예결위원회의 심의를 거쳐 다음달 14일 최종 확정될 예정이다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr