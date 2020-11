中 전인대, 홍콩 민주진영 의원 4명 의원직 박탈

7대 입법회 선거출마 자격 박탈한데 이어 의원직도

전인대, 홍콩 입법회 의원들에 '애국심' 의무화 결의안 채택



[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 최고 입법기관인 전국인민대표대회(전인대) 상무위원회가 홍콩 민주 진영 의원 4명에 대해 의원직을 박탈했다.

11일 중국 관영 신화통신과 글로벌 타임스 등에 따르면 전인대는 이날 데니스 궉, 앨빈 융, 퀵카키, 케네스 렁 등 홍콩 민주 진영 의원 4명의 의원직을 박탈했다.

글로벌 타임스는 홍콩에 대한 중국의 주권 불인정, 홍콩 독립 지지, 홍콩 문제에 대한 외국의 간섭 요청, 국가 안전 위협, 기본법 및 현지법 미준수 시 전인대가 의원직을 박탈할 수 있다고 설명했다.

홍콩 정부는 이날 전인대 상무위원회 결정에 따라 입법회 의원 4명의 의원직을 박탈한다고 밝혔다.

홍콩 정부는 홍콩의 독립을 주장하고 외국 세력과 결탁해 국가 안보를 해쳐 이미 지난 7월 제7대 입법회 선거를 앞두고 선거 출마 자격이 박탈됐다고 설명했다.

홍콩에서 선거에 출마하려면 선관위의 후보 자격 허가를 받아야 하는데, 선관위는 해당 후보가 홍콩 헌법인 기본법을 지지하고 홍콩 정부에 충성하는지 등을 심사해 허가 여부를 결정한다. 당시 홍콩 선관위는 최소 16명의 민주 후보들에게 충성 질의서를 보내 이들이 지난해 미국을 방문해 미국 관리와 의원들에게 '홍콩 인권ㆍ민주주의 법(홍콩인권법)' 제정을 촉구한 것 등을 문제 삼았다.

홍콩은 지난 9월 제7대 입법회 선거를 치를 예정이었으나 신종 코로나바이러스감염증(코로나10) 확산을 이유로 선거를 1년 뒤로 연정했다. 의원들의 임기도 제7대 입법회 임기가 시작될 때까지 연장됐다.

글로벌 타임스는 최근 홍콩에서 실시한 설문조사 결과, "기본법을 성실하게 지키지 않는 사람은 입법회 위원이 될 자격이 없다는 의견이 압도적이었다"면서 "4명의 의원에 대해 의원직을 박탈해야 한다고 생각하는 홍콩 사람들이 더 많다"고 전인대 결정을 옹호했다.

한편, 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 전인대 상무위원회가 이날 오전 홍콩 입법회 의원들에 대해 '애국심'을 의무화하는 결의안을 채택했다고 보도했다.

SCMP는 베이징 소식통을 인용, 애국심 의무 규정이 신설됨에 따라 홍콩 정부가 법적 절차를 거치지 않고 의원들의 자격을 박탈할 수 있는 길이 열렸다고 설명했다.

이와 관련 홍콩 정치평론가 소니 로는 "야당 의원들에게는 협조하거나 아니면 입법회에서 쫓겨나는 것밖에 선택지가 없게 됐다"고 말했다. 이어 "우리는 입법회가 향후 친정부 의원들로만 채워지는 시나리오를 마주하게 될 것"이라고 우려했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr