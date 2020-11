프린트카페, '월 이용자 수 25만명 돌파'

잉크와오피스는 업계 최초, 무인 출력매장인 '프린트카페'가 월 이용자 수 25만명을 돌파했다고 11일 밝혔다. 올 1월 첫 런칭한 이후 1월 한달간 6,800명이 방문했으나, 계속적으로 이용자가 증가해 누적 이용자 수 100만명, 월 이용자 수 25만명을 돌파했다.

'프린트카페'는 비대면, 언택트 시대에 맞춰 언제든지 누구나 손쉽게 인쇄, 복사, 스캔, 팩스를 이용할 수 있다는 장점을 가지고 있다. 첫 매장인 길음뉴타운점을 시작으로 서울대, 연세대, 고려대, 이화여대, 부산대점 등 월 5개 이상의 무인 매장을 오픈하였고 현재까지 30개의 무인 출력매장을 오픈해서 운영중이며, 내년까지 약 200여 개의 무인 출력매장을 오픈하려고 계획 중이다.

잉크와오피스는 "유인을 무인으로 바꾸고, 2만개 이상의 부품이 들어가는 복사기를 스마트폰으로 실시간 체크할 수 있도록 만드는 기술을 구축하는데 많은 어려움이 있었지만, 기술 개발에 집중한 결과, 남녀노소 누구나 쉽고 편리하게 '프린트카페'를 이용할 수 있도록 결과를 이뤄낸 것 같아 보람을 느낄 수 있었다”고 전했다.

이어 "IT기술을 개발하고, 적용하는데 생각보다 훨씬 더 많은 어려움이 따른다. 하지만, 누군가는 해야 하는 일이라면 우리가 하고 싶고, 남들이 가 본 길보다는 가보지 않는 길에 흥미와 매력있다고 생각한다. 앞으로 더욱더 IT기술 개발에 투자할 예정이고, 뜻을 같이하는 훌륭한 인재들도 계속적으로 채용할 예정이다"라고 밝혔다.

