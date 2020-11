송귀근 고흥군수 “구체적 지원 방안 마련 드론 산업 적극 육성”

기업 지원사항 및 협력 분야 발굴 등 기업 목소리 반영

[고흥=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 고흥군이 AI 인공지능 발전과 함께 차세대 산업으로 주목받을 것으로 예상되는 드론산업에 과감히 투자해 새로운 성장 동력 발굴에 나서고 있다.

전남 고흥군은 드론 앵커 기업 투자유치를 위해 경기도 안양시에 있는 주요 드론 기업 ㈜네온테크(대표 황성일)를 방문해 기업 지원사항 및 협력 분야 발굴에 대해 논의했다고 11일 밝혔다.

군에서는 고흥만 일원에 2021년 6월 준공을 목표로 드론특화 지식산업센터를 건립 중이다.

이와 연계해 인근 약 4만 평의 규모로 무인 항공 영농기술 특화농공단지 조성을 추진하는 등 드론산업 인프라 및 비즈니스 환경 구축을 위해 총력을 기울이고 있다.

이를 위해 고흥군은 지난해 6월 드론 기업 10개사와 지식산업센터 입주 협약을 체결한 바 있으며, 최근에는 무인기 영농기술 특화농공단지 입주의향기업 30여 개 사를 발굴하는 등 지속적인 드론 기업 유치 활동을 전개하고 있다.

이번에 방문한 ㈜네온테크는 20년 차 벤처기업으로, 반도체와 디스플레이 제조업체로 시작해 회사의 차세대 성장 동력 확보를 위해 2015년도에 드론사업본부를 신설, 드론 물류배송과 영상촬영 분야 등에서 선두주자로 나서고 있다.

㈜네온테크 황성일 대표이사는 “드론 택배를 비롯해 24시간 산불감시, 관제 시스템 운영 등 다양한 드론 기체와 솔루션을 보유하고 있다”며 “고흥군에 새로운 드론 서비스 시장 창출을 위해 각종 실증사업 발굴과 전문인력 확보가 필요해 보인다”는 의견을 제시했다.

송귀근 군수는 “고흥군과 ㈜네온테크가 함께 상생발전 할 수 있도록 구체적인 지원방안을 마련해 드론산업을 적극 육성할 계획이다”며 “이번 만남이 좋은 인연으로 이어지길 바란다”고 말했다.

군 관계자는 “드론산업 인프라 구축을 기반으로, 기업 정주 여건 개선, 드론 시장 창출과 투자인센티브, 그리고 인력수급 방안 등 기업유치를 위한 획기적인 지원책으로 드론 기업을 고흥군에 유치할 수 있도록 지속 노력하겠다”고 밝혔다.

한편, 드론 기술혁신의 스퀘어 역할을 할 드론특화 지식산업센터는 2021년 6월 준공목표로 현재 50% 공정률을 보이고 있다.

드론 기업의 생산기반 확보를 위한 무인기 특화농공단지도 지난 10월 전남도에서 산업단지 지정계획 고시돼 개발계획 및 실시계획 용역 추진 중이다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr