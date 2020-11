김종인 "부산시장 경선, 현역 의원 배제하지 않을 것"

[아시아경제 임춘한 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 11일 내년 부산시장 보궐선거 경선과 관련해 "현역 의원 참여를 배제하지 않을 것"이라고 밝혔다.

김 위원장은 이날 오후 부산항국제여객터미널 홍보관에서 북항 재개발 현황 보고를 들은 뒤 현장 질의 시간에 이같이 말했다.

김 위원장은 "현역 출마를 근본적으로 금지하는 사항은 없다"며 "현역도 부산시장으로서 가장 적합하다고 생각하면 경선에 같이 참여할 수 있다. 배제하지는 않을 것"이라고 밝혔다.

김 위원장은 "지금 당내에서 보궐선거에 출마할 후보자를 어떻게 결정할 것인지에 대한 룰을 정하고 있다"며 "아마 금주 안으로 결론이 날 것으로 안다"고 설명했다.

김 위원장은 "부산의 산적한 현안을 해결하겠다고 준비하는 분들이 많다"며 "부산시민 의사가 가장 많이 반영되는 것으로 룰이 정해질 것으로 안다"고 밝혔다. 그러면서 "부산시민 여론을 가급적 많이 참고해서 후보를 낼 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr