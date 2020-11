환경 지키는 비건 패션 ‘오르바이스텔라’, 겨울 신상품 3종 출시

크로스바디·숄더백·슬링백으로 멀티웨이 착용 가능

[아시아경제 김희윤 기자] 비건 패션 브랜드 오르바이스텔라는 겨울 시즌 스페셜 에디션으로 3가지 신상품을 출시했다고 11일 밝혔다.

신상품은 기존 인기 제품을 모던하고 실용적으로 재구성한 '르페니 럭스 백'과 '트위드 크로스 백'에 최신 트렌드를 반영한 '카메라 백' 등 3종으로 구성됐다.

오르바이스텔라는 11월 '론칭 1주년'을 맞아 자사몰에서 2일부터 30일까지 다양한 감사 이벤트와 '고객과 함께하는 기부행사'를 진행중이다. 또 최근 여성 전문 쇼핑몰 브랜디에 입점해 매출 성장을 기대하고 있다.

오르바이스텔라 관계자는 "1주년 기념행사와 더불어 겨울 시즌에 걸맞는 신상품을 선보이며 비건 패션 브랜드의 인지도 제고를 위해 다양한 마케팅을 동시 진행 중이다"며 "카카오 스타일, 네이버 쇼핑 등 국내 주요 패션 쇼핑 서비스에 진출해 고객의 접근성과 편의성을 강화하고 있다"라고 말했다.

