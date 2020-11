장성군, 청년친화헌정대상 우수기초단체 종합대상…전남서 유일

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군(군수 유두석)은 ‘2020년 청년친화헌정대상’ 우수 기초자치단체 부문에서 전남권 가운데 유일하게 종합대상을 수상했다고 11일 밝혔다.

청년친화헌정대상은 청년의 삶을 개선시키기 위해 노력한 자치단체나 국회의원의 공로를 표창하는 상이다.

시상은 국회사무처 소관 단체인 ㈔청년과미래가 주관한다.

심사기준은 분야별 전문가들과 청년위원으로 선정위원회를 구성해 청년 관련 입법 및 정책 사례들을 비교 평가한다.

군은 ▲2040세대 청년농업인 육성 ▲청년농업 영농정착 지원 ▲청년 취업자 주거비 지원 ▲청년희망디딤돌 통장 ▲청년 구직활동수당 지원 ▲블루이코노미 기업 청년인턴 지원 등을 적극적으로 이행해온 점을 인정받아 ‘종합대상’ 수상의 영예를 안았다.

유두석 군수는 “청년은 장성을 넘어 대한민국과 인류의 내일을 책임질 미래의 주인공이다”며 “앞으로도 꾸준한 소통을 통해, 청년에게 실질적인 도움이 되는 정책을 발굴·추진하겠다”고 말했다.

