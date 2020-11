장석웅 전남교육감, 담양 학부모 생생한 목소리 ‘경청’

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 장석웅 전남교육감이 담양 지역을 찾아 학부모들의 생생한 현장 목소리를 듣는 ‘정책간담회 중심 교육감 경청 올레’를 가졌다고 11일 밝혔다.

장석웅 교육감은 전날 담양교육지원청에서 담양 학부모들을 만나 소규모 학교 소멸 위기와 광주 등 도시 지역 학생 유입을 위한 농촌유학 프로그램, 학교별 특색 프로그램 운영을 함께 고민하는 시간을 가졌다.

이날 학부모들은 내년 3월 담양에 신설하는 공립 대안 고등학교인 송강고등학교 개교를 계기로 인성 중심 특성화중학교 신설하는 의견을 피력했다.

장 교육감은 “혁신학교나 대안학교에서 이뤄진 교육적 대안이 전남 곳곳으로 확산되고 있다”며 “송강고가 성공하면 중학교 과정도 만들 수 있고, 이를 계기로 담양이 대안교육의 메카가 되기를 기대한다”고 말했다.

이 자리에서 장 교육감은 학부모들과 기초학력 보장 문제, 교사의 배치 문제 등 지역 교육 현안에 대한 다양한 의견들을 논의했다.

특히 기초학력 부진 해소를 위해 ▲기초학력 전담교사 배치 ▲초등 1학년 학급당 학생수 25명 이하 감축 ▲담임교사 책임지도 강화 ▲중학생 대상 대학생 멘토링 등의 다각적인 대책을 소개하며 학부모들의 지속적인 관심과 협력을 당부했다.

장 교육감은 “오는 2025년 대입 전형의 변화에 발맞춰 학력 개념도 전통적 지식 중심의 학력에서 삶 중심의 핵심역량 개념으로 바뀌고 있다”고 말했다.

이어 “전남교육의 밑천인 교사들이 신명 나게 아이들을 가르칠 수 있도록 합리적인 배치 기준을 마련하겠다. 학부모님들도 우리 교사들의 열정이 더욱 살아나도록 기다려주고 격려해 주실 것”을 당부했다.

