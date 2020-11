[아시아경제 부애리 기자] 카카오페이가 11일 장애를 일으켜 이용자들이 불편을 겪었다.

카카오페이에 따르면 이날 오전 10시부터 오후 3시까지 약 5시간 동안 결제와 송금 등 일부 서비스가 정상 작동하지 않았다.

장시간 결제가 제대로 이뤄지지 않으면서 이용자들이 불편을 겪었고, 고객센터와 소셜네트워크서비스(SNS)상에서 관련 문의가 이어졌다.

회사 측은 "'빼빼로데이' 결제 트래픽이 폭증해 결제와 송금 등 일부 서비스에 장애가 발생했다"면서 "현재는 복구가 완료돼 모든 서비스를 정상적으로 이용할 수 있다"고 설명했다.

