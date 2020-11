인천지하철 1호선 검단 연장선 착공…2024년 개통 목표

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천지하철 1호선 검단 연장선 건설 공사가 시작됐다.

인천시는 11일 서구 검단신도시 101역사 예정지에서 박남춘 시장, 신은호 시의회 의장, 신동근 국회의원, 지역주민 등이 참석한 가운데 착공식을 열었다.

인천지하철 1호선 검단 연장선은 기존 종점인 계양역을 시점으로 총연장 6.825km, 정거장 3개를 건설하는 사업이다. 총사업비는 7977억원을 투입해 2024년 개통을 목표로 추진된다.

차량은 중량 전철 8량을 1편성으로 연결해 총 35편성이 유인 운전 시스템으로 운행될 예정이다. 운행 간격은 출퇴근 시간 4분 30분, 평시 8분 30초로 계획됐다.

인천도시철도 1호선 검단 연장선이 개통되면 지하철의 수단분담율이 현재 13.57%에서 13.73%로 상승해 지상부의 차량 통행량을 분산시켜 검단신도시의 신규 교통수요를 효과적으로 처리하게 된다.

또 공항철도와 연계가 강화돼 인천 북부지역의 도시철도 네트워크를 견고하게 만들 것으로 시는 기대했다.

