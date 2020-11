[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장은 11일 오전 완도군청 회의실에서 신우철 완도군수과 두 지자체간 지역발전을 도모하기 위해 자매결연 협정을 맺었다.

이번 협정을 통해 양천구와 완도군은 ▲지역문화·축제 등 양 도시 주요 행사의 성공적인 추진을 위한 상호협력 ▲주민복지 향상을 위한 정보 및 편의 제공 ▲완도군 농·특산물 구매·홍보 활성화 ▲두 도시 간 정책 우수 사례 공유 및 인적 교류 활성화에 적극 협력하기로 했다.

