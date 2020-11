산청군, 성실납세자 상품권 지급 추첨 행사

무작위 200명 추첨 … 감사 서한문도



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군이 납세의 의무를 성실히 이행한 성실납세자에게 산청 사랑 상품권을 전달한다.

군은 11일 군정회의실에서 권양근 부군수를 비롯한 군청 관계자가 자리한 가운데 지방세 성실납세자에게 상품권을 지급하는 추첨 행사를 했다.

군은 전산 추첨 방식에 의한 무작위 추첨으로 올해 정기분 자동차세와 재산세를 납부기한 내에 낸 성실 납세자 200명을 선정했다.

선정된 성실 납세자에게는 3만원 상당의 산청 사랑 상품권과 감사 서한문을 발송한다.

군 관계자는 “이번 행사가 성실납세에 대한 자긍심을 높여 안정적인 자주 재원 확보에 이바지하기를 바란다”며 “앞으로도 건전한 납세문화 조성을 위해 납세자가 공감하는 다양한 시책을 발굴, 소통하는 세무행정을 펼쳐나가겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr