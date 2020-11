경북도, 통합신공항 시대 맞아 환경산림분야 핵심사업 발굴

정책자문위원회, 환경산림자원 분과회의…통합신공항 연계사업 발굴

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북도 정책자문위원회는 민선 7기 도정 핵심정책에 대한 자문과 현장소통을 추진하기 위해 10개 분과를 구성하고 경북도정의 신규시책 개발과 미래발전가능성을 모색하고 있다.

경북도는 11일 대구경북연구원 도청센터 회의실에서 경북도 정책자문위원회 환경산림자원분과 회의를 개최했다.

환경산림자원분과(위원장 박상준 경북대 임학과교수)는 미세먼지, 폐기물관리, 온실가스 저감, 상?하수도 관리, 산림관광 활성화 등 환경산림분야 관련 시책에 대한 자문역할을 담당하고 있다

'대구경북 통합신공항시대 대비 환경산림분야 핵심사업 발굴'이라는 주제로 개최된 이날 회의는 정책자문위원회 경과보고, 대구경북 통합신공항 연계사업 설명, 정책자문 및 토론 순으로 진행됐다.

이날 회의에서 통합신공항 항공기 이착륙 시 하늘길에서 조망 가능한 명품 산림경관을 조성하는 '통합신공항 하늘숲 조성사업'과 지역 목재를 활용해 목재특화거리, 목재문화체험장, 묵재산업특화단지 등을 조성하는 '목재친화형 도시 조성사업'이 통합신공항 연계사업으로 발표됐다.

회의에 참석한 위원들은 환경산림자원국에서 자체 발굴한 통합신공항 하늘 숲 조성, 목재친화형 도시 조성 2건의 시책사업이 아이디어는 참신하나, 국내?외 우수사례 벤치마킹, 연구용역 등으로 사업계획의 보완이 필요하다는 자문의견을 제시했다.

최대진 경북도 환경산림자원국장은 "오늘 회의에서 나온 소중한 제언들을 적극 검토?반영해 나가겠다"며 '앞으로도 주요 현안사업들에 대해 환경산림자원 분과위원들과 지속적으로 소통하며 현장에서 함께 답을 찾겠다"고 말했다.

