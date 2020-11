부창부수 트럼프 부부…멜라니아 여사도 인수인계 안해

CNN "전통과 달리 멜라니아 여사도 질 바이든 여사에 연락 안해"

[아시아경제 권재희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 부인 멜라니아 트럼프 여사가 조 바이든 당선인의 부인 질 바이든 여사에게 연락하지 않았다고 CNN이 10일(현지시간) 보도했다.

이는 통상 대선 결과가 나오면 퍼스트레이디 역시 서로 전화통화를 하고 직접 만나 '인수인계'하는 전통과는 다른 행보다.

보도에 따르면 4년 전 오늘(11월10일) 트럼프 여사는 당시 영부인인 미셸 오바마 여사에게 초대받아 차를 마시고 백악관과 관저를 둘러봤다.

전통대로라면 멜라니아 여사는 후임 퍼스트레이디인 바이든 여사를 백악관으로 초청하는 것이 맞다.

이 자리에서 전임 퍼스트레이디와 후임 퍼스트레이디는 백악관에서 가족이 사는 방식, 자녀 양육 등을 조언하고 관저 발코니에서 대중에게 손을 흔드는 방식과 같은 세세한 내용도 공유하는 것으로 알려졌다.

CNN방송은 멜라니아 여사의 소식통을 인용해 "멜라니아 여사는 평소와 같이 일일 회의와 성탄 연휴 계획에 일정이 집중되있다"며 "멜라니아 여사가 인수인계하고 싶어도 트럼프 대통령이 방해할 것"이라고 보도했다.

전 영부인인 로라 부시 여사의 비서실장이었던 애니타 맥브라이드는 CNN에 "트럼프 대통령이 대선결과를 인정하지 않았는데 그들에게 인수인계를 기대하기란 어렵다"며 "트럼프 여사는 종종 남편과 어긋났지만 지금은 더 복잡한 상황"이라고 전했다.

멜라니아 여사의 또 다른 측근은 CNN방송에 트럼프 대통령이 승복하고 적절한 시점이 되면 멜라니아 여사도 관례를 따를 것이라고 말했다.

불과 하루 전 CNN은 트럼프 대통령에게 승복할 때가 왔다고 조언하는 내부의 의견이 커지고 있고, 멜라니아 여사도 이에 동조했다고 보도한 바 있다.

CNN은 미국 정치에서 영부인의 역할이 조용한 내조에만 머무르지 않는 만큼 영부인간 인수인계가 늦어질수록 상황이 더 꼬일 수 있다고 지적했다.

영부인이었던 힐러리 클린턴 전 국무장관의 특별 보좌관을 지낸 캐프리시아 페나빅 마셜은 "바이든 여사가 백악관을 잘 알고 능력이 출중하지만 인수인계는 벅차다"라며 "지금쯤이면 영부인 사이에서 최소 일정이 오가야 한다"라고 말했다.

대선 결과가 선거일 한 달 뒤 최종 결정된 2000년 대선 때 영부인 인수인계는 12월13일에서야 시작됐다. 당시 관계자는 "결국 되긴 했지만 정신없이 바빴다"라고 기억했다.

