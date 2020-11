홍남기, 13일 'G20 특별재무장관회의' 참석…저소득국 채무유예 등 최종승인 예정

[아시아경제 주상돈 기자] 기획재정부는 홍남기 경제부총리 겸 기재부 장관이 13일 비대면(화상회의)으로 진행되는 G20 특별재무장관 및 중앙은행총재 회의에 참석할 예정이라고 11일 밝혔다.

이번 회의에는 주요 20개국 및 초청국의 재무장관·중앙 은행 총재들과 국제통화기금(IMF)·경제협력개발기구(OECD)·세계은행(WB) 등 주요 국제기구 대표들이 참석할 예정이다.

금번 G20 특별재무장관회의는 G20 정상회의(오는 21~22일) 이전에 10월 재무장관회의 시 중국의 반대로 승인하지 못했던 채무재조정 기본원칙 및 연체금·신디케이트론에 대한 채무유예 적용여부 관련 잔여쟁점 해소를 최종적으로 승인하기 위해 열린다.

한국은 그간 G20 국제금융체제 워킹그룹 공동의장국으로서워킹그룹 회의 주재, 의장단 회의 참여 등을 통해 저소득국 채무상환 유예연장 ··채무재조정을 위한 기본원칙합의 등 핵심성과 도출에 적극적으로 기여해왔다.

특별재무장관회의 개최에 앞서 11~12일 양일간 재무차관회의를 통해 G20 정상회의에서 발표될 정상선언문 협의를 진행하고 있다. 홍 부총리는 G20 국제금융체제 공동의장국 자격으로 발언할 예정이다. 이 자리에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기극복을 위해 G20의 긴밀한 공조를 통한 저소득국 채무유예 연장 및 채무재조정의 추진을 지지하고, 글로벌 금융안정을 위한 G20의 향후 추진과제에 대해 제언할 계획이다.

