[아시아경제 부애리 기자] 네이버 '쇼핑라이브'가 통합 검색에서도 노출된다.

네이버는 11일 "그동안 서비스 내에서만 확인할 수 있었던 쇼핑라이브를 관련 키워드 검색시, 통합검색 결과를 통해 쇼핑라이브 콘텐츠를 제공한다"고 밝혔다.

쇼핑라이브는 판매자와 사용자들이 실시간으로 소통하면서 상품을 판매하거나 구매할 수 있는 시스템이다.

사용자들은 통합검색에서 현재 진행중인 라이브 콘텐츠 뿐 아니라 과거, 앞으로 방송 예정인 라이브 콘텐츠까지 모두 확인할 수 있다.

쇼핑라이브는 별도의 스튜디오나 전문 장비가 없어도 스마트폰 하나만으로 편리하게 라이브로 진행할 수 있다. 특히 중소사업자(SME)들에게 인기를 끌고 있으며 누적 시청자수 3000만명을 돌파하는 등 지속적으로 성장하고 있다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr