NH저축은행, 농협재단에 농업인 지원기금 4500만원 기부

농촌사랑정기예금 특별판매로 지원기금 조성

[아시아경제 박선미 기자] NH저축은행은 11일 농협재단에 농업인 지원을 위한 기금 4500만원을 전달했다고 밝혔다.

최광수 NH저축은행 대표는 이날 여의도 소재 농협재단에 방문해 “농업, 농촌, 농민의 발전을 위해 NH저축은행이 한해 동안 조성한 기금을 전달한다”며, “농업인의 실질적인 어려움 해소를 위한 지원사업에 보탬이 되기를 바란다”고 전했다.

NH저축은행은 2017년부터 ‘농촌사랑정기예금’ 특별판매를 통해 판매금액의 0.1%를 농업인을 위한 기금으로 적립하고 있으며, 조성기금은 매년 농업인의 복지증진 및 농촌지역 발전을 위해 농협재단 등에 기부해왔다.

NH저축은행은 농업인과 지역주민들에게 도움이 필요할 때마다 일손돕기 등 사회공헌 활동을 꾸준히 실시하고 있다. 올해에도 꽃소비촉진운동, 함께하는 마을 농촌일손돕기, 수해농가 피해 복구지원 활동 등을 실시했다.

