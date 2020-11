전남도교육청, 내년 예산 2270억원 삭감 ‘빨간불’

내년 본예산 3조6463억원, 올해 대비 2270억원 삭감

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청이 전남도의회에 제출한 ‘2021년 교육비특별회계 세입·세출 예산안’이 대대적으로 삼각돼 내년도 교육재정 운용에 빨간불이 켜졌다.

11일 전남도교육청에 따르면 내년 예산안은 코로나19 등 국내외 경기 악화에 따라 2020년도 본예산보다 2270억원이 줄어 보통교부금 등 중앙정부이전수입 3조 1692억원, 지방자치단체 등 이전수입 4054억원, 자체수입 67억원, 전년도 이월금 650억원을 재원으로 편성했다.

특히 지방교육재정의 87%를 차지하는 보통교부금이 지난해와 비교해 2091억원이 삭감돼 전남도교육청의 교육재정 살림은 큰 난관에 봉착했다.

이에 도교육청은 모든 사업을 원점에서 재검토해 연찬회 등 행사성 사업 축소, 경상경비 최소화하거나 사업을 축소·폐지시켰다, 특히 대규모 시설사업은 재정여건을 감안해 시급성과 중요도를 꼼꼼히 검토해 최소한의 예산을 편성하고, 이월액 및 불용액 최소화를 위해 설계비와 시설비 편성 시기를 달리해 반영해 예산을 확 줄였다.

다만 학생들의 안전과 복지에 직접 연관된 교육예산은 삭감을 자제했다. 특히 코로나19 장기화에 따른 기초학력 부진, 학습결손 문제를 해소하기 위한 학습클리닉센터 운영 등은 31억 원, 취약계층의 학습 지원 153억원 등 학습 안전망 구축에 184억원을 반영했다.

또 미래형SW교실 구축 24억원, 지역창의융합센터 구축 25억원, 창의융합교육원 공간 재구조화 45억원, ICT활용 교육 강화 13억원, 교직원 원격연수 운영 9억원 등 116억 원을 반영했다.

이밖에도 미래형 혁신학교 추진을 위해 그린스마트 미래학교 조성에 256억원, 학교공간 혁신 193억 원, 초·중통합운영학교 지원에 31억원 등 480억원, 인건비를 포함한 경직성 사업비 2조 8300억 원, 교육복지사업 등 기본수요 사업에 7383억원을 계상했다.

도교육청의 한 관계자는 “코로나 여파로 국세 수입이 20.79% 줄어든 바람에 시·도 교육청 예산 2조 500억이 줄었다”며 “올해 1200억이 줄어 힘든 상황에서 내년도 예산까지 대폭 삭감돼 빠듯한 살림이 예상된다”고 고충을 토로했다.

김춘호 행정국장은 “지난 몇 년 간 재정규모 확대에 발 맞췄던 예산편성 기조가 세입 감소에 대응한 긴축기조로 전환돼 매우 어려운 상황이다”며 “하지만 세밀한 사업 분석을 통해 미래교육의 패러다임 변화에 대응할 수 있도록 예산을 선제적으로 편성하는 등 재원의 효율적 배분이 이뤄지도록 했다”고 말했다.

