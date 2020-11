엔지켐생명과학, 코로나19 치료제 임상 2상 진행…"개발 박차"

[아시아경제 이민지 기자] 엔지켐생명과학이 국내 식품의약품안전처와 미국 식품의약국(FDA) 임상을 거친 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 치료제 개발에 박차를 가하고 있다고 11일 밝혔다.

현재 국내 제2상 임상시험은 산소 치료가 필요없는 경증 코로나 폐렴 환자를 대상으로 충북대병원, 인천의료원, 인하대병원, 서울의료원, 가천대길병원 등에서 목표 환자의 약 70%를 모집했다. 미국 2상 임상에선 저유량 산소 치료를 필요로하는 초기 중증 코로나19 폐렴 환자를 대상으로 이달 중 환자 등록을 진행할 계획이다.

엔지켐생명과학의 'EC-18'은 글로벌 임상과 다수의 국제적 권위있는 연구논문을 통해 코로나19 작용기전을 검증받은 신약물질이다. 코로나19 감염 시 과도한 염증을 효과적으로 해소해 중증 폐렴과 호흡곤란 증후군으로 악화하는 것을 막는데 도움을 준다. EC-18은 코로나19 바이러스 감염 세포에서 바이러스 증식을 99%이상 억제하는 효능도 보이고 있다.

손기영 대표는 "엔지켐생명과학은 한국과 미국에서 동시에 코로나19 치료제 임상 2상을 진행하는 유일한 국내 기업"이라며 “안전하고 효과적인 신약 개발의 성공을 앞당기기 위해 전사적인 총력을 기울이겠다"고 말했다.

