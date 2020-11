인천공항-인하대병원, 국내최초 공항 코로나19 검사센터 추진

개설시 공항서 출국여객 대상 코로나19 검사 및 필요서류 즉시발급 가능해져

[아시아경제 유제훈 기자] 인천국제공항에 국내 최초로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 검사센터가 들어선다. 인천국제공항공사는 인하대학교 의과대학 부속병원(인하대병원)과 '코로나19 검사센터 운영을 위한 협약'을 체결했다고 11일 밝혔다.

인하대병원은 인천공항에서 공항의료센터를 운영하는 기관으로, 이번 협약에 따라 공사와 인하대병원은 연내 인천공항에 코로나19 검사센터를 개설한다. 개설될 코로나19 검사센터에선 국내 선별진료소 및 병원에서 사용하는 유전자 증폭(PCR) 방식으로 검사를 진행할 예정이며, 향후 개발되는 신기술도 적극 도입한단 방침이다.

공항 검사센터가 도입되면 해외 출국여객은 출국 전 인천공항에서 코로나19 검사를 받고 출국 필요서류를 바로 발급받을 수 있어 여객의 편의가 크게 향상될 수 있을 것으로 양 측은 보고 있다. 단, 공항 검사센터서 시행하는 검사는 해외 출국 여객의 건강상태 확인 목적이란 점에서 일반적 검사와 차이가 있다.

임남수 인천공항공사 사장 직무대행은 "인하대병원과 협력해 국내 공항 최초로 인천공항에 코로나19 검사센터를 도입함으로써 공항 방역 인프라를 한층 강화하고 여객 편의를 개선할 계획"이라며 "앞으로도 여객 분들이 안심하고 인천공항을 이용하실 수 있도록 세계 최고 수준의 공항 방역 인프라를 구축해나가겠다"고 밝혔다.

