'영하 70도'서만 보관 가능…화이자 백신, 어떻게 운송할까

통상 백신, 2~8도 냉장 보관 유통

화이자·모더나 등 신형 백신은 영하 70~20도 초저온 유통

열감지 센서·GPS 추적 등 첨단 기술 동원해도

실제 유통 속도 느릴 것으로 전망

정부 "콜드체인 구축 시간 걸려…내년 하반기나 접종 가능"

[아시아경제 임주형 기자] 미국계 글로벌 제약회사 '화이자'가 독일 파트너사 '바이오엔테크' 등과 공동 개발한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신이 중간 임상 평가에서 유효성 90% 이상을 달성, 팬데믹(pandemic·세계적 대유행)을 종식할 탈출구로 주목 받고 있다. 그러나 신기술로 제작된 이 백신은 영하 70도의 극한 환경에서만 보관할 수 있어 운송 및 대량 접종까지는 상당한 시간이 걸릴 것으로 예상된다.

앞서 화이자는 지난 9일(현지시각) 미국 등 6개국에서 진행된 3상 임상시험 참가자 4만3538명 중 코로나19에 감염된 94명을 분석한 결과, 백신 후보 물질의 예방 효과가 90% 이상을 기록했다고 밝혔다. 미국 식약청(FDA) 백신 긴급 승인 기준인 예방 효과 60~70%를 훨씬 초과한 결과다.

그러나 해당 백신은 특성상 보관 방법이 매우 까다로워 실제 대량 운송은 난항을 빚을 것으로 예상된다. 화이자에 따르면 이 백신 후보 물질은 영하 70도 환경에서만 보관 가능하다.

화이자 백신이 온도에 특히 취약한 이유는 이 백신의 개발 방법 때문인 것으로 보인다. 화이자 백신은 전령RNA(메신저RNA·mRNA) 기술을 이용한다. 유전물질인 RNA를 주사해 인체에서 직접 바이러스 단백질(항원)을 만들어 면역을 갖추도록 유도하는 방식이다. 또 다른 mRNA 백신인 미국 제약회사 모더나 후보 물질 또한 영하 20도 환경에서 보관해야 하는 것으로 전해졌다.

이렇다 보니 화이자 백신의 대량 접종은 '저온유통(콜드체인)'을 얼마나 체계적으로 구축하느냐에 따라 성공 여부가 갈릴 전망이다.

일반적인 백신 콜드체인 자체는 기존 유통기업들도 구축하고 있는 상황이다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 백신은 통상 2~8도 수준의 냉장 보관이 필요하다. 이에 따라 냉장고, 빛을 차단하는 밀폐 용기를 이용해 백신을 이중 보호하고 항공기·트럭 등으로 백신을 운송한다.

이 과정에서 '백신 바이알 모니터(VVM)'라는 기술을 활용해 백신의 온도를 실시간 체크한다. VVM은 백신 용기 외부에 붙은 작은 스티커로, 누적된 온도에 따라 색깔이 점차 변화한다. 또 위성위치확인시스템(GPS)으로 백신 용기가 든 냉장고를 일일이 추적, 관리한다.

문제는 화이자, 모더나 백신처럼 영하 70~20도에 달하는 '초저온 유통'은 전례 없는 일이라는 데 있다. 기존보다 훨씬 강력한 냉동 수송 설비와 GPS 추적 방식을 개발해야 하기 때문에, 콜드체인을 아예 새로 구축해야 한다.

이 때문에 화이자는 기존 백신 유통기업이나 미 연방 정부와 협업하는 대신, 직접 초저온 유통망을 구축할 계획이다.

앨버트 볼라 화이자 최고경영자(CEO)는 10일 미 매체 'NBC뉴스'와 인터뷰에서 콜드체인 구축을 위해 20억달러(약 2조2000억원)를 투자했다며 "미국에서만 하루 1000명이 (코로나19로) 사망하는데 더 이상 망설일 시간이 없다"고 강조했다.

볼라 CEO에 따르면 화이자는 한 번에 1000~5000개의 백신을 항공기·트럭 등으로 각 지역 조달 센터까지 운반할 계획이다. 이후 조달 센터는 병원 등 의료기관으로 다시 백신을 배달한다.

백신은 총 세 가지 방식으로 보관 가능하다. 초저온 냉동고에서는 최장 6개월, 드라이아이스를 수시로 갈아 채우는 아이스 박스 안에선 15일, 냉장고 안에서는 5일이다.

모든 백신 용기에는 GPS 추적 기능을 통합한 열감지 센서를 부착한다. 이를 통해 화이자는 한 번에 수천 개씩 조달되는 백신들 하나하나를 실시간 감시할 수 있다.

그러나 이같은 조달 방식 때문에 실제 백신 접종 시기는 늦춰질 가능성이 크다. 기술적 복잡함과 노동력 소모 등으로 인해 한번에 배송할 수 있는 백신의 양이 제한되기 때문이다.

이 때문에 정부는 설령 화이자 백신이 긴급 승인 되더라도, 실제 접종은 내년 하반기부터나 가능하다고 전망한다.

권준욱 중앙방역대책본부 2부본부장은 10일 충북 오송 질병관리청에서 열린 정례 브리핑에서 "국내 전문가들과 함께 접종전략을 수정·보완하면서 저온유통, 이른바 콜드체인을 유지해야 한다"라며 "시스템을 완비하려면 내년 2분기 이후에나 확보가 될 것으로 본다"고 내다봤다.

이어 "화이자 외 다른 회사들도 임상시험 결과를 발표할 것"이라며 "그럴 경우 일부 국가는 연내 접종을 시작할 수 있겠지만 다른 나라들 접종 상황까지 보며 침착하게 가야할 것으로 판단한다"고 밝혔다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr