◇한화건설 임원 승진

▲전무 윤용상

▲상무 박세영·박철광·유진상

▲상무보 김창복·윤상헌·이상봉·전창수·현종훈

◇한화도시개발 임원 승진

▲전무 김인성

▲상무보 이동훈

