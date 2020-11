[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 창원지법 형사3단독 조현욱 판사는 아동 13명에게 수십 차례에 걸쳐 학대한 혐의(아동학대)로 재판에 넘겨진 A(25) 씨에게 벌금 800만원을 선고했다고 11일 밝혔다.

어린이집 보육교사인 A 씨는 작년 11월 4일부터 약 한 달 동안 자신이 근무하던 경남 김해시 한 어린이집에서 B(6)양 등 아동 13명에게 말을 듣지 않는다는 이유로 책을 집어 던지는 등 35차례에 걸쳐 신체적 학대를 했다.

조 판사는 "아동학대 범행은 향후 피해 아동의 성장과 발달에 악영향을 미칠 수 있다"며 "유치원 등에서 일어나는 아동학대는 보육 시설에 대한 사회적 신뢰를 손상해 사회적 폐해도 상당하다"고 지적했다.

