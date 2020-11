푸틴 "벨라루스 정치에 서방 개입 용납 못해...주권침해"

[아시아경제 이현우 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 벨라루스 사태와 함께 키르기스스탄, 몰도바 대선에서 서방의 개입을 용납할 수 없다며 심각한 주권침해가 이뤄지고 있다고 비난했다.

11일 러시아 타스통신에 따르면 전날 푸틴 러시아 대통령은 러시아 소치에서 열린 상하이협력기구(SCO) 화상 정상회의에서 "벨라루스와 키르기스스탄, 몰도바의 정치에 외부세력이 특정한 결정이 내려지도록 개입하는 행위는 용납될 수 없다"고 비판했다. 이어 "벨라루스인들은 침착하게 상황을 정리하고 스스로 필요한 조치를 취할 수 있는 기회를 가질 자격이 있다"고 밝혔다.

SCO는 중국과 러시아가 주축이 돼 2001년 출범한 안보협력체로 두 나라 외에 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄 등 6개국이 설립한 국제조직이다. 이후 인도와 파키스탄이 정회원국으로 가입했고, 아프가니스탄과 이란, 몽골, 벨라루스는 준회원국으로 활동 중이다.

푸틴 대통령은 "최근 키르기스스탄 사태와 몰도바에서의 정치투쟁도 마찬가지"라며 "이들 국가들은 외부 세력의 공격을 받고 있다"고 비판했다. 이어 "우리 벨로루시 동지들은 자국 대선 이후 전례 없는 압박을 경험 중이며, 그들을 향해 분출된 제재와 도발, 정보와 선전전에 저항하고 있다"고 강조했다.

이는 최근 벨라루스 대선 이후 대규모 시위사태가 벌어지며 유럽연합(EU)이 벨라루스 루카셴코 정권에 대해 제재를 가한 것과 함께 지난달과 이달 연달아 대선을 치른 키르기스스탄과 몰도바에서 친러시아 후보가 친서방 후보에 의해 밀려난 일들을 비난한 것으로 풀이된다.

푸틴 대통령은 "SCO 회원국의 내정에 대한 개입은 우리의 집단 안보에 대한 노골적인 도전"이라며 "우리는 심각한 주권 침해와 사회 균열을 촉발하고, 국가의 발전 방향을 바꾸고, 수세기 동안 이어져온 정치적, 경제적, 인도주의적 유대관계를 뿌리뽑으려는 시도를 마주하고 있다"고 맹비난했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr