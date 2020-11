바이든측 인사 만난 강경화, 평화프로세스·종전선언 입장 전달…북핵문제 시급성 강조

새 행정부 국무장관 후보로 거론되는 크리스 쿤스·크리스 머피 상원의원과 면담

로버트 오브라이언 백악관 국가안보보좌관·미 의회 외교위원장 등과 접촉…"현안 소통 계기 만든 소기의 성과"

[아시아경제 임철영 기자] 미국을 방문 중인 강경화 외교부 장관이 미 대선에서 승리를 확정한 조 바이든 당선인측 인사들을 만나 북미 대화 재개를 포함해 한반도 평화프로세스와 한미동맹에 대한 한국 정부의 입장을 전달했다. 강 장관은 전날 마이크 폼페이오 국무장관과 외교장관 회담을 가진데 이어 로버트 오브라이언 백악관 국가안보보좌관를 만나 현안을 논의하는 한편 미 의회 주요 인사들과도 접촉했다.

11일 강 장관은 워싱턴CD 주미대사관에서 특파원들과 간담회를 갖고 민주당 소속 크리스 쿤스 상원의원과 크리스 머피 상원의원 등을 만나 "(북미 대화 재개와 관련해) 정상 차원에서 우선적으로 관심을 가져야햘 이슈라는 점을 강조했다"고 설명했다. 쿤스 상원의원과 머피 상원의원은 수전 라이스 전 국가안보보좌관과 함께 토니 블랭크 바이든 행정부 국무장관 후보로 거론되는 바이든측 인사다. 머피 의원의 경우 화상으로 면담을 진행했다.

강 장관은 아울러 바이든측 싱크탱크 브루킹스연구소의 존 앨런 소장과도 면담을 했다. 강 장관은 "앨런 소장은 우리 정부의 한반도 평화 프로세스와 주요 동맹 현안에 대한 입장을 당선인측에 전달하겠다고 했다"면서 "(이번 방미 중 만남에서) 한반도 평화 프로세스 추진과 관련한 한국 정부의 의지를 표명하고 북핵 문제의 시급성을 감안해 한반도의 완전한 비핵화 실현을 위한 외교적 노력을 강화할 필요가 있다고 강조했다"고 전했다.

이어 "민주당 행정부는 과거 우리 정부와 한반도 평화를 위해 긴밀하게 협력해왔던 만큼 바이든 행정부도 출범 후 조속한 시일 내에 한미 간 호흡을 맞출 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

강 장관은 북미 대화 재개에 대한 한국 정부의 의지와 함께 문재인 대통령이 유엔(UN)총회 연설에서 밝힌 '종전선언'에 대해서도 바이든측 인사들에게 전달한 것으로 알려졌다. 문 대통령과 바이든 당선인과의 통화는 12일 중 성사될 전망이다. 청와대 핵심 관계자는 이날 기자들과 만나 "내일 통화를 할 수 있도록 시간을 조율 중"이라고 설명했다. 바이든 당선인이 대선 승리를 확정한 이후 나흘만에 공식 소통이 이뤄지는 셈이다.

앞서 강 장관은 10일 마이크 폼페이오 국무장관을 만나 오찬을 겸한 외교장관 회담을 갖고 한반도 상황을 안정적으로 유지하는 데 긴밀히 공조하기로 했다. 특히 양 장관은 굳건한 한미동맹을 바탕으로 한미 관계 발전을 비롯해 한반도 평화프로세스 진전을 위한 노력을 지속하는 데 의견을 같이하고 외교 당국 사이의 소통과 협의를 지속하기로 했다.

이날은 로버트 오브라이언 백악관 국가안보보좌관을 만난 이후 공화당 소속 제임스 리시 상원 외교위원장과 민주당 밥 메넨데스 상원 외교위원회 간사를 만나 면담을 진행했다. 강 장관은 "현재 행정부 인사들을 만나 새 행정부 출범 전까지 한미관계와 한반도 문제와 관련한 긴밀한 공조를 유지하기로 했다"면서 "바이든 당선인측과 가까운 의회 인사와 학계 유력 인사들을 두루 만나 한미동맹 발전에 대해 소통하는 계기를 만들었다는 점에서 소기의 성과가 있다고 생각한다"고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr