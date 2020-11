"부동산 정책 실패한 장관 표창 못받아" 공인중개사들 '분통'

'부동산산업의 날' 제정 이후 처음으로 표창 거절

김현미 "중개사 없는 거래시스템 검토하고 있지 않다"

[아시아경제 김수완 기자] 부동산 공인중개사들이 국토교통부 장관 표창을 거절하는 사태가 벌어졌다. 매년 11월11일 개최돼 올해로 5회를 맞는 '부동산산업의 날' 행사에서 국내 최대 공인중개사 단체인 한국공인중개사협회가 올 국토부 장관 표창은 받지 않기로 했다. 이는 이례적인 상황으로 협회 차원에서 장관이 추진하는 각종 부동산 정책에 대한 항의로 풀이된다.

협회는 지난 9일 이사회를 열어 '제5회 부동산산업의 날 기념 포상 후보자 추천' 관련 안건을 부결시켰다. 당초 협회가 2명의 장관 표창 후보자를 추천했으나, 이사회가 이를 반대했다. 2016년 부동산산업의 날이 제정된 이후 협회가 장관 표창을 거절한 것은 이번이 처음이다.

11일 업계에 따르면 조만현 부동산경제인단체연합회장 등 50여 명이 참석한 가운데 건설회관에서 제5회 부동산산업의 날 기념식이 개최됐다.

부동산산업의 날은 부동산서비스산업의 발전을 촉진하고, 양질의 일자리 창출을 위한 미래전략을 마련하고자 지난 2016년에 제정된 이래 매년 기념식을 개최해왔다.

올해로 5회째를 맞이하는 부동산산업의 날은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인해 잡페어(Job Fair) 및 산업전, 컨퍼런스, 우수논문/웹툰 공모전 등 다양한 행사를 하지 못하고 기념식만 진행됐으며, 국토부 차관 등 내외빈도 다수가 참석하지 않는 등 규모가 축소됐다.

이날 기념식에서는 부동산산업 발전에 기여한 부동산산업인 33명에 대해 국토교통부 장관 표창을 수여했다. 그러나 협회의 이례적인 표창 거부로 마냥 기뻐할 수 없는 분위기인 모양새다.

이같은 협회의 행보는 잇따른 부동산 정책 실패로 매매·전세 시장을 혼란에 빠트린 김현미 국토교통부 장관의 상을 받지 못하겠다는 취지로, 중개사들의 불만을 여실히 보여준다.

실제 서울 아파트 전셋값 상승률이 매매가격 상승률의 7배까지 오른 것으로 나타났다. 11일 한국감정원의 주간 아파트 가격동향에 따르면 최근 3개월간(7∼10월) 서울 아파트 전셋값 상승률은 1.45%로 같은 기간 매매가격 상승률(0.21%)의 7배에 육박했다. 정부의 새 임대차 법 시행 후 전세 매물 품귀가 심화하며 전셋값이 크게 불안해진 영향이다.

또한, 앞서 기획재정부는 지난 9월 정부 예산안을 발표하면서 한국판 뉴딜 10대 과제인 지능형(AI) 정부 구축 사업에 8000억 원을 투입할 예정이며, 그 세부 과제로 중개인 없는 부동산 거래 등 블록체인 활용 실증 사업을 벌일 예정이라고 밝혀 논란이 된 바 있다.

상황이 이렇다 보니 부동산 업계는 크게 반발하고 있다. 한국공인중개사협회는 보도자료를 내고 강력히 항의하기도 했다. 협회는 "중개사 없는 부동산거래시스템 구축에 결사반대한다는 뜻을 담아 시위 등 조직적인 행동을 통해 공인중개사 생존권을 사수하겠다"고 밝혔다.

협회는 "지능화하는 부동산 거래 사기를 방지하고, 고객의 다양한 요구에 부응하기 위해서는 지역 사정에 밝은 개업 공인중개사의 축적된 노하우와 현장 실사가 필수적"이라면서 "중개인 없는 거래 운운하는 것은 탁상행정이며 소비자의 피해를 야기할 수 있는 위험한 발상"이라고 주장했다.

논란이 지속하자 김현미 국토교통부 장관은 지난달 16일 "중개사 없는 부동산 거래는 검토하고 있지 않다"는 입장을 밝혔지만, 중개사들 사이에서는 불만이 터져 나오고 있다.

청와대 국민청원 게시판에는 한국판 뉴딜정책에 반대하는 국민청원이 게시되기도 했다. 해당 청원은 20만 명이 넘는 동의를 얻었다.

청원인은 "중개사들은 23번의 대책이 쏟아지면서 현장의 공인중개사들은 혼란에 빠진 국민들에게 바뀐 정책을 설명하느라 눈코 뜰 새 없었고, 정책의 변화로 계약이 해제될 때마다 뒷수습하고 손해배상 요구에 시달리느라 스트레스를 받았다"고 호소하며 "그런데 정책실패로 인한 비난 여론이 쇄도할 때마다 김현미 장관은 그 책임을 중개사에게 전가했다. 중개사가 집값을 올리고 불법행위를 하는 듯이 거짓 사실로 여론을 호도하였고 급기야는 공공의 적으로 매도했다"라고 지적했다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr