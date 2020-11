김근식 "정청래 의원님, 尹 1위는 이낙연·이재명이 제껴진 것" 일침

[아시아경제 강주희 기자] 김근식 국민의힘 서울 송파병 당협위원장이 11일 윤석열 검찰총장이 대선 지지율 1위 한 것 관련 국민의힘을 비판한 정청래 더불어민주당 의원을 강하게 비난했다.

김 위원장은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "정청래 의원님. 입은 비뚤어져도 말은 똑바로 하시고 눈이 비뚤어져도 제대로 보셔야 한다"며 "윤 총장이 이낙연, 이재명 제치고 첫 1위를 기록했으면, 국민의힘이 사라진 게 아니라 '민주당이 제껴진' 것이다. '이낙연, 이재명 후보가 사라진' 것"이라고 지적했다.

김 위원장은 이어 "오늘 결과가 정 의원이 환호작약하며 국민의힘 조롱할 일은 아니라고 본다"며 "민주당이 크게 놀랄 일이다. 사리분별 좀 제대로 하라"고 꼬집었다.

그러면서 "정 의원처럼 민심과 동떨어진 민주당의 착각과 오만함이 이처럼 윤 총장을 키워주는 것"이라며 "추미애 법무부 장관의 오기와 고집이 윤 총장을 1위로 만들어주는 것이다. (이런 사실을) 정 의원만 모르고 다 안다"고 말했다.

김 위원장은 "아마 당혹감과 충격 때문에 자성과 반성 대신 애꿎은 국민의힘 비난으로 오늘의 곤궁함을 벗어나려는 거 같다. 참 딱해 보인다"며 "물론 국민의힘은 더 반성하고 변화하고 분발할 것이다. 그러니 민주당도 더더욱 반성하고 정신 차리라"고 일갈했다.

앞서 정 의원은 이날 자신의 페이스북에 "현직 검찰총장이 대선후보 지지율 1위도 처음이지만, 제1야당 대선후보가 아예 순위에 없다는 것도 처음"이라며 국민의힘을 비판했다.

정 의원은 이어 "윤 총장의 국민의힘 대선주자 블로킹 현상은 국민의힘 입장으로서는 사실 미칠 일"이라며 "가뜩이나 힘겨운 도토리 후보들을 더욱 초라하게 만든다"고 말했다. 이어 야권 대선 후보로 거론되는 홍준표 무소속 의원과 안철수 국민의당 대표에 대해서도 "범야권 후보로 된서리 맞으며 시들어가고 있다"고 했다.

한편, 여론조사기관 한길리서치가 쿠키뉴스 의뢰로 지난 7~9일 전국 만 18세 이상 유권자 1022명을 대상으로 '여야 차기 대선후보 지지도'에 대해 조사한 결과, 윤 총장을 지지한다는 응답이 24.7%로 가장 높았다.

이낙연 민주당 대표는 22.2%, 이재명 경기지사는 18.4%로 2, 3위를 차지했다. 이어 홍준표 무소속 의원(5.6%), 안철수 국민의당 대표(4.2%), 심상정 정의당 대표(3.4%) 순으로 나타났다.

