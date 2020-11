[주요기관 순매매 상위 분석] 신한지주, 호텔신라…투신·연기금 연속 순매수

빅데이터를 기반으로 주식 투자 정보를 분석하는 인공지능 투자비서 AI라씨로에 따르면, 10일 사모펀드는 코스피 시장에서 S-Oil(66,400원, 14.68%)을 185,922주 순매수 했다. 이날 사모펀드가 S-Oil을 순매수한 금액은 118.5억원으로 전체 거래의 4.75%에 해당된다.

한편 연기금은 코스닥 시장에서 오스템임플란트(43,950원, 9.6%)를 43,227주 순매수 했다. 이날 연기금이 오스템임플란트를 순매수한 금액은 18.75억원으로 전체 거래의 3.51%에 해당된다.

해당 관련 자세한 정보는 AI라씨로 웹페이지 또는 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 확인할 수 있다. 오늘 주요 기관 순매매 상위 종목은 16시 10분에 업데이트 된다.

[오늘 투자자 관심 종목]

KPX생명과학 KPX생명과학 114450 | 코스닥 증권정보 현재가 27,450 전일대비 6,300 등락률 +29.79% 거래량 10,020,748 전일가 21,150 2020.11.11 15:30 장마감 관련기사 화이자 백신! 안전하게 보관합니다! 기대감 대폭 상승!화이자 백신 기대감! 3연상 제2의 KPX생명과학! 마지막이네요美 FDA 긴급사용 소식! 단 하루의 기적! 곧 마감합니다! close , 제일약품, 일신바이오 일신바이오 068330 | 코스닥 증권정보 현재가 8,650 전일대비 480 등락률 +5.88% 거래량 97,555,780 전일가 8,170 2020.11.11 15:30 장마감 관련기사 일신바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 3.67%글로벌 바이오 회사가 인정했다! 신약 개발 소식에 ‘초강세’!화이자 백신! 안전하게 보관합니다! 기대감 대폭 상승! close , 대한과학 대한과학 131220 | 코스닥 증권정보 현재가 19,850 전일대비 3,550 등락률 +21.78% 거래량 17,448,391 전일가 16,300 2020.11.11 15:30 장마감 관련기사 【전문가추천】 11월에 꼭 잡아야 하는 테마 'TOP3' 대한과학, 외국인 1만 5000주 순매수… 주가 17.48%글로벌 바이오 회사가 인정했다! 신약 개발 소식에 ‘초강세’! close , 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 49,150 전일대비 2,650 등락률 -5.12% 거래량 7,661,575 전일가 51,800 2020.11.11 15:30 장마감 관련기사 한화솔루션, 최근 5일 개인 108만 7187주 순매수... 주가 4만 9250원(-4.92%)[실전 재테크]변곡점 맞은 2020 연말 증시, 바이든·백신 수혜주는?[클릭 e종목] 3Q 호실적 한화솔루션, 내년에도 계속 달린다 close

