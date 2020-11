거창군, 균형발전사업 우수사례 기관 표창 수상

‘지속할 수 있는 주민주도 마을 만들기’ 우수사례 선정



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군이 11일 충북 청주에서 열린 '2020년 국가균형발전사업 평가 유공자 포상'에서 표창 상을 받았다.

군은 대통령 직속 '국가균형발전위원회'가 주관하는 국가균형발전사업 우수사례에 선정돼 기관 표창과 함께 사업비 추가지원의 인센티브를 받았다.

이번 전국 지자체의 균형발전사업을 대상으로 서류심사와 현장실사, 최종선정심사위원회의 심사를 거친 결과 거창군을 포함한 20개 우수사례가 선정됐다.

군의 역량단계별 마을 만들기 추진체계와 주민들의 적극적인 참여가 평가에서 좋은 결과를 끌어내는 데 중요한 역할을 했다.

구인모 거창군수는 “이번 수상은 찾아가는 마을대학부터 국도비 공모사업까지 적극적으로 동참한 주민들의 열의가 만들어낸 성과로, 앞으로도 지속할 수 있는 주민주도 마을 만들기가 활성화되도록 적극적으로 지원하겠다”며 “우리 군에 마을 만들기의 미래가 기대된다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr