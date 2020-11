아프가니스탄서 취직 이유로 여성 두 눈 흉기로 찔려 실명

경찰, 탈레반 소행으로 발표



[아시아경제 권재희 기자] 여성 인권 수준이 심각하게 낮은 아프가니스탄에서 취업했다는 이유만으로 여성이 두 눈을 공격당해 실명하는 사건이 일어났다.

11일 주요 외신에 따르면 아프가니스탄 가즈니주에서 경찰일을 하고 있는 여성 카테라(33)는 퇴근길에 오토바이에 탄 세 남성에게 공격당했다.

남성들은 카테라에게 총을 쏘고 두 눈을 흉기로 찌른 뒤 달아났다. 병원에서 깨어난 카테라는 결국 실명했다.

카테라는 자신이 밖에 나가 일하는 것을 극도로 싫어했던 아버지가 무장반군 조직 탈레반에 부탁해 공격을 지시한 것으로 믿고있으나, 탈레반은 부인했다.

어릴 적부터 직업을 가지는 것을 꿈꿔온 카테라는 아버지의 반대에도 굴하지 않고, 남편의 지지를 받아 석 달 전 경찰이 됐다.

카테라는 "경찰이 된 뒤 화가 난 아버지가 여러번 일하는 곳에 따라왔고, 탈레반을 찾아가 내 경찰 신분증을 주면서 일하지 못하게 해달라고 부탁했다"며 "공격당한 날에도 아버지가 계속 내 위치를 물었다"고 말했다.

경찰은 카테라의 아버지를 체포하고, 탈레반의 소행으로 추정된다고 발표했다.

하지만 어머니를 포함해 가족들은 오히려 카테라를 비난했다.

다섯 명의 자녀를 둔 카테라는 친정과 연락을 끊고 요양 중이다.

카테라는 "적어도 일 년은 경찰에 복무하고 이런 일을 당했으면 좋았을 텐데, 겨우 석 달 동안만 꿈을 이뤄는 데 그쳤다"고 말해 안타까움을 자아냈다.

이어 "가능하다면 일부라도 시력을 회복해 경찰로 돌아가고 싶다"며 "돈도 벌어야 하지만 무엇보다 직업을 갖고싶은 열정이 내 안에 남아있다"고 강조했다.

아프간의 여성 인권은 이슬람 샤리아법(종교법)에 따른 국가 건설을 주장하는 탈레반이 집권할 당시 크게 훼손됐다.

탈레반은 과거 5년간의 통치 기간 동안 여성 교육·취업 금지, 공공장소 부르카(여성의 얼굴까지 검은 천으로 가리는 복장) 착용 등으로 여성의 삶을 강하게 규제했고, 당시 성폭력과 강제 결혼이 횡횡했다.

이 때문에 아프간 정부와 탈레반이 전쟁 종식을 위한 평화협상을 진행한다는 사실에 아프간 여성들은 과거로 돌아갈까 봐 공포를 느끼고 있다.

