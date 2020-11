‘성폭행 피해자’ 상대 강요미수 전 한샘 인사팀장, 첫 공판서 혐의 부인

[아시아경제 최석진 기자] 사내에서 성폭행을 당한 피해 여직원을 지방 출장지로 불러 부당한 요구를 한 혐의로 재판에 넘겨진 가구업체 한샘의 전 인사팀장이 첫 공판에서 혐의를 전면 부인했다.

11일 서울중앙지법 형사14단독 정성완 부장판사 심리로 열린 재판에서 강요미수 혐의로 기소된 전 한샘 인사팀장 유모씨(43)의 변호인은 “공소장 내용과 같은 일은 없었다”며 혐의를 전면 부인했다.

유씨 측은 또 A씨의 진술조서의 증거 채택에 부동의했다.

이에 따라 재판부는 다음 공판기일에 검찰이 증인으로 신청한 A씨에 대한 증인신문을 진행하기로 결정했다.

유씨는 2017년 4월 회사 교육담당자 박모씨(33)에게 3개월 전 성폭행을 당한 A씨를 출장지인 부산 자신의 숙소로 불러낸 뒤 성관계를 시도하다 미수에 그친 혐의를 받고 있다.

1심에서 징역 3년을 선고받고 법정구속됐던 박씨는 2심에서 징역 2년 6개월에 집행유예 4년을 선고받고 풀려났다.

한편 유씨는 이번 재판과 별도로 박씨의 성폭행 사건을 수습하는 과정에서 A씨에게 진술을 번복할 것을 강요한 혐의로도 기소돼 재판을 받고 있다. 앞서 1심은 유씨에게 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했지만, 유씨와 검찰 양측이 항소해 현재 2심 재판이 진행 중이다.

