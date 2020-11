"내연기관차 판매금지 등 급진적 정책 반대" 韓-英 車협회 '한 목소리'

KAMA-SMMT 화상회의서 양국 시장·규제 동향 공유

[아시아경제 김지희 기자] 전기차의 친환경성은 전기 생산에 필요한 에너지에 좌우되는 만큼 각국 정부가 내연기관차를 판매 금지하기에 앞서 친환경적 전기 생산을 위해 노력해야 한다는 주장이 나왔다.

한국자동차산업협회(KAMA)는지난 4일 영국자동차산업협회(SMMT)와 화상회의를 열고 이 같은 내용을 공유했다고 11일 밝혔다. 이날 회의는 KAMA와 SMMT가 양국 시장과 규제 동향을 공유하고 미래차 정책 관련 정보교환 및 공동 대응체계 마련을 추진하기 위해 지난 9월 체결한 업무협약(MOU)에 따라 진행됐다.

회의에서는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 자동차 산업 동향과 환경규제 등에 대한 논의가 중점적으로 이뤄졌다. 특히 최근 영국정부가 추진 중인 내연기관차 판매금지 정책에 대한 의견도 나눴다.

마이크 호즈 SMMT CEO는 “최근 영국정부가 2030년 내연기관차 판매금지 정책을 추진 중으로 영국 자동차산업의 경쟁력 및 일자리에 심각한 타격이 우려된다"며 "정책이 현실화될 경우 영국 자동차시장이 현재 대비 3분의 1수준(230만대→80만대)으로 감소할 것"이라고 우려했다.

그는 "코로나19 확산에 따른 자동차수요 감소, 충전 인프라 부족, 보조금 지원정책 지속성 불투명, 배터리 가격 인하 부진 등 영국 자동차 제조사가 전기차 개발·제조에 적극 투자하기 어려운 상황"이라며 "이런 가운데 정부의 내연기관 판매금지가 강행될 경우 향후 저렴한 인건비에 강점을 갖고 있는 중국산 저가 전기차의 영국시장 진출을 촉진하는 결과를 초래할 수 있다"고 지적했다.

이에 정만기 KAMA 회장은 “내연기관차 기술력에서 다소 뒤떨어진 중국의 경우 정부 주도하에 의도적으로 전기차 산업 육성이 이뤄지고 있다”면서 “석탄발전이 주력인 중국 등에서는 전기차 보급 확대의 환경개선효과는 제한적일 수밖에 없다"고 화답했다. 이어 "전기차의 친환경성은 전기 생산에 들어가는 에너지에 의해 좌우되는 점을 고려할때 각국 정부는 내연기관차 판매금지 선언 이전에 친환경적 전기 생산에 대한 노력을 선행해야 한다”고 덧붙였다.

내연기관차 판매금지에 앞서 전기를 생산하기 위해 온실가스 배출량이 많은 석탄발전에 의존하는 문제점을 우선 해결해야 한다는 주장이다.

또 최근 국내 자동차 시장 현황과 관련해 정 회장은 “올해 1∼9월 코로나19 영향에도 8.2% 증가했다"며 "이 중 국내산은 7.4% 증가한 반면, 수입산 자동차는 국내산 대비 두배 수준인 12.5% 증가했다”고 분석했다. 마크 CEO는 “같은 기간 영국 자동차 판매는 32% 감소한 124만대로, 디젤차(26→17%)와 가솔린차(65→58%)의 시장점유률이 하락했고 친환경차의 점유율은 증가했다”고 언급했다.

아울러 브렉시트에 대해서는 "올해 말 전환기간 종료시점까지 영국-EU간 별도 FTA를 체결해야 하나 어업권과 경쟁규칙 등 많은 분야에서 견해차가 존재해 쉽지 않은 상황”이라고 전하기도 했다.

한편 정 회장은 내년 7월 고양 킨텍스에서 개최 예정인 ‘2021서울모터쇼’와 ‘수소모빌리티+쇼’ 참여를 요청했다. 이에 마크 CEO 역시 참여를 적극 검토하는 동시에 회원사들의 참가도 독려하겠다고 화답했다.

