경남도, 국가균형발전사업도 휩쓸었다 … 전국 최다 14개 표창 받아

[아시아경제 영남취재본부 민도식 기자] 경남도가 국가균형발전사업 평가 시상식에서 전국 최다인 14개 표창을 받았다.

경남도는 대통령 직속 '국가균형발전위원회'가 주관하는 2020년 국가균형발전사업 평가 유공자 시상식에서 14개 표창을 받았다고 11일 밝혔다.

국가균형발전사업 유공자 포상은 균형발전사업에 이바지한 담당자와 종사자 사기 진작과 성과 확산을 위해 해마다 열린다.

이번에 받은 기관 표창은 경남도(2개 부문)와 합천군·밀양시·거창군까지 5개이고, 개인 표창은 담당 공무원을 포함한 관계자(일반인) 9명이 수상했다.

도는 올해 균형발전사업 평가에서 시·도평가 부문에서 '우수' 등급으로 전국 1위를 차지하고, 사업별 평가에서도 전국에서 가장 많은 4개 부문이 우수사례로 선정된 것이 큰 성과라고 덧붙였다.

특히 대중교통 이용이 어려운 오지마을 주민들이 1000원만 내면 탑승 가능한 '브라보 택시'가 시·도 자율편성사업 부문 국가균형발전위원장 상을 받아 국가균형발전 우수사례로 선정됐다.

