부경대, 중학생 대상 ‘랜선 자연과학탐구교실’ 연다

부·울·경 중학생 400명 대상 화학·물리 등 5개 무료 강좌 제공

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부경대(총장 장영수)가 중학생을 대상으로 집에서 온라인 강의를 보며 자연과학 실험실습을 할 수 있는 프로그램을 진행한다.

부경대는 오는 23일부터 12월 4일까지 부산 울산 경남지역 중학생 400여명을 대상으로 ‘2020학년도 PKNU 자연과학탐구교실’을 연다고 11일 밝혔다.

부경대는 해마다 자연과학대학 주관으로 방학기간에 지역 중학생을 캠퍼스로 초청해 이 프로그램을 개최해왔지만, 올해는 코로나19로 인해 비대면 온라인 방식으로 열기로 했다.

올해는 ‘슬기로운 방역생활’을 주제로 △손소독제 만들기(화학과), △핸드플레이트를 이용한 손소독제 효과 확인(미생물학과), △적외선 온도계의 원리(물리학과), △코로나19 예방과 대처(간호학과), △집안에서 할 수 있는 홈트레이닝(해양스포츠학과) 등 5개 강좌가 마련됐다.

부경대 자연과학대학 소속 각 학과의 학부생, 대학원생, 연구원들이 직접 ‘BJ’로 나서 각 주제별 실험, 실습 등을 시연하고 설명해주는 영상을 제작했다.

강좌들은 중학생이 자연과학에 흥미를 가질 수 있도록 간단한 재료로 손소독제를 직접 만드는 방법을 비롯해 접촉하지 않고 체온을 측정하는 온도계의 원리, 집에서 체력을 키울 수 있는 재미있는 운동법 등을 알려준다.

부경대 자연과학대학이 이 영상들을 유튜브에 탑재하면 중학생이 영상을 보며 집에서 스스로 실험, 실습하는 방식이다. 이를 위해 부경대 자연과학대학은 개별 실험키트를 만들어 각 학생에게 발송할 계획이다.

부경대 김군도 자연과학대학장은 “온라인 강의와 실험실습 체험을 융합한 이번 프로그램을 통해 코로나19에 따른 재택수업으로 힘들어하는 학생들에게 조금이나마 힘이 되고 지역사회에도 도움이 되기 바란다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr