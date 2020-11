윤석열 대선주자 지지율 1위에… 진중권 "이게 다 추미애 덕분"

[아시아경제 김슬기 기자] 윤석열 검찰총장이 이낙연 더불어민주당 대표와 이재명 경기도 지사를 제치고 차기 대선주자 지지율 1위를 차지한 가운데 진중권 전 동양대 교수가 "이게 다 추미애 덕분"이라고 비꼬았다.

진 전 교수는 11일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "윤 총장 지지율보다 주목해야 할 것은 이낙연, 이재명 지지율의 정체다"라며 이같이 말했다.

그는 "일단 노출이 너무 일찍 돼서 신선미가 떨어진 데다가, 친문(親文·친 문재인 대통령) 눈치 보느라 제 목소리를 못 내는게 문제"라며 "전자야 뭐 그렇다쳐도 후자는 구조적인 원인에서 비롯되는 치명적인 문제다"라고 지적했다.

앞서 이날 여론조사기관 한길리서치가 쿠키뉴스 의뢰로 발표한 '여야 차기 대선후보 지지도'에 따르면 윤 총장의 지지율이 24.7%로 가장 높게 나타났다. 이 대표는 22.2%, 이 지사는 18.4%로 각각 2위와 3위를 차지했다.

이번 조사는 지난 7~9일 전국 유권자 1022명을 대상으로 실시했다. 구조화된 설문지를 이용한 조사방식(유선전화면접 23%, 무선 ARS 77%, 무작위 RDD추출)으로 진행됐으며, 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다.

