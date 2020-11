주호영, 윤석열 대권주자 지지율 1위에…“큰 의미 두고 싶지 않아”

"文정부 폭정과 추미애 장관에 대한 반발"

[아시아경제 임춘한 기자] 주호영 국민의힘 원내대표는 11일 윤석열 검찰총장이 차기 대권주자 지지율에서 1위를 차지한 여론조사가 나온 것에 대해 “여론조사는 변하는 것이니까 큰 의미를 두고 싶지 않다”고 밝혔다.

주 원내대표는 이날 오후 국회에서 기자들과 만나 “현재 정치를 안하고 있는 윤 총장이 대선 후보 지지율 올라갔다는 말은 이 정부의 폭정과 추미애 법무부 장관의 행태에 대한 국민의 반발이라고 보고 있다”며 이같이 말했다.

주 원내대표는 서민 단국대 교수가 윤희숙 국민의힘 의원을 서울시장 후보로 추천한 것과 관련해서는 “경선준비위원회에서 결정할 사항이고, 많은 사람들의 시각에 따라서 어떤 후보를 추천하는지가 달라져서 큰 의미를 두지 않는다”고 밝혔다.

여론조사기관 한길리서치가 쿠키뉴스 의뢰로 지난 7∼9일 전국 만 18세 이상 유권자 1022명을 대상으로 조사한 결과 윤 총장을 지지한다는 응답이 24.7%로 가장 높았다. 이낙연 더불어민주당 대표는 22.2%, 이재명 경기지사는 18.4%로 나타났다. 윤 총장이 여론조사에서 1위에 오른 것은 조사대상에 포함된 이후 처음이다. 이번 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1% 포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조.

