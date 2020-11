상승세 탄 부산 수영구 부동산 시장… 입주 후 더 오른다

조정대상지역에서 해제된 지 약 1년이 되어가는 부산 수영구 부동산시장이 심상치 않다. 부산 해,수,동 중에서 부동산시장이 가장 활기를 띠고 있는 데다 서울 및 수도권에 규제가 가해지면서 비교적 규제가 덜한 부산, 그 중에서도 주거 선호도가 높은 수영구로 수요자들의 관심이 집중되고 있는 것이다. 실제로 수영구 아파트는 입주 후 매매 가격 및 전세 가격이 오름세를 보이고 있고, 타 지역과 비교해봐도 시세 차이가 뚜렷한 모습이다.

한국감정원에 따르면, 수영구 아파트의 평균 매매가격은 2020년 9월 기준 4억 4800만원이다. 이는 해운대구, 동래구를 포함한 부산 16개 전체 지역 중 가장 높은 가격으로 부산시 전체 평균 매매가격인 3억 581만원 보다 무려 1억 4219만원이 높은 가격이다.

구별로 올해(1월~9월) 매매가 증가율을 비교해봤을 때, 수영구는 7.4%(4억 1685만원→4억 4800만원) 상승했으며, 남구 4.6%(3억 5216만원→3억 6858만원), 강서구 1.5%(3억 4958만원→3억 5514만원), 부산진구 2.3%(2억 5556만원→2억 6153만원)등 보다 높은 증가율을 보였다.

이처럼 부산 부동산 시장에서 강세를 보이는 수영구 아파트는 입주 후 가파른 가격 상승폭을 보이고 있다. KB부동산자료에 따르면, 수영구 민락동에 위치한 ‘센텀비스타동원1차’(2017년 7월 입주)의 전용 84㎡ 평균 매매가는 입주 초기(2017년 10월) 4억 8000만원이었으나, 3년뒤 현재(2020년 10월) 3억 3500만원 오른 8억 1500만원으로 나타났다.

수영구에 위치한 또 다른 아파트인 ‘e편한세상 광안비치’(2016년 10월 입주)도 마찬가지다. 이 단지의 입주 초기(2016년 10월) 전용 84㎡ 평균 매매가는 3억 8000만원이었지만, 4년뒤 현재(2020년 10월) 평균 매매가는 6억 8500만원으로 3억 500만원이 상승했다.

업계에서는 수영구에 예정된 재건축, 재개발 호재로 인한 프리미엄을 예상하는 수요자들의 기대감이 시세 상승과 연결되는 것이라 보고 있다.

이 가운데 현대엔지니어링이 11월 부산광역시 수영구 남천동 일대에서 상업시설과 아파트를 동시에 분양 예정인 ‘힐스테이트 남천역 더퍼스트’도 부산의 대표적 부촌지역인 수영구 남천동 대남교차로에 인접해 들어설 예정으로 눈길을 끈다.

‘힐스테이트 남천역 더퍼스트’는 지하 5층~지상 34층 2개동 전용면적 70~84㎡ 총 217가구로 이뤄져 있다. 지상 1~2층에는 3,572㎡규모의 단지 내 상업시설이 조성되며, 지상 3층부터 34층까지는 아파트가 들어선다.

이 단지는 시세 상승 요소를 모두 갖추고 있다. 먼저 부산지하철 2호선 남천역 4번 출구가 단지 바로 앞에 있는 초역세권 단지로 교통이 매우 우수하다. 여기에 도보 약 5분 이내에 5개 버스정류장이 위치해 33개 노선을 이용할 수 있어 시내ㆍ외 진출이 용이하다. 단지 인근 황령대로, 황령터널, 수영로 등을 통해 남해고속도로와 광안대교 등으로 접근도 편리하다.

단지에서 약 400m거리에 남천초가 위치해 있어 자녀들의 안심통학이 가능하고 남천중, 부산동여고, 수영구 도서관이 반경 800m내에 위치해 있으며, 부산을 대표하는 입시학원가인 남천동 학원가가 반경 500m내에 있어 풍부한 교육 인프라를 누릴 수 있다.

또한 단지 내 상업시설을 비롯해 스마트베이커리거리, 남천해변시장, 롯데하이마트(남천점), 메가마트, 부경대 쇼핑거리 등이 가까워 상업시설을 쉽게 이용할 수 있다. 수영구청을 비롯해 수영세무서, 주민센터 등 공공기관도 가깝다.

