[아시아경제 이승진 기자] 한화갤러리아는 정기 임원 인사에서 4명에 대한 임원 승진을 단행했다고 11일 밝혔다.

◇승진

▲전무(1명) ? 박용범

▲상무(1명) ? 배준연

▲상무보(2명) ? 윤지호, 홍철기

