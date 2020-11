전인교육센터, 24일 웹세미나 개최

기업교육 담당자 대상 "온라인 명상 & 스트레스 관리 프로그램" 무료 웹세미나

명상전문교육기관 전인교육센터는 다음달 24일 오후 2시부터 5시 30분까지 화상회의 프로그램 줌을 통해 기업교육 담당자 대상 '온라인 명상 & 스트레스 관리 프로그램' 웹 세미나를 진행한다.

전인교육센터는 코로나 19사태로 '사회적 거리두기'가 강조되는 상황 속에서 기업 및 관공서를 대상으로 온라인 힐링 교육을 진행해 왔다.

이번 전인교육센터에서 진행하는 세미나 일정을 살펴보면 자기 돌아보기와 스트레스 버리기를 통해 내면에 집중하는 시간을 가지고, 이어서 스트레스로 인해 몸에 막혀있는 기혈을 풀어주는 체조와 함께 숙면 실습을 통한 바디 힐링 프로그램이 동시에 진행된다. 마지막 Q&A 시간을 통해 좀 더 심도 있는 의견을 나눌 예정이다.

전인교육센터 온라인 힐링 교육은 몸 마음 모두를 힐링 시켜주는 특별한 프로그램으로 그 동안 참가했던 교육 참가자들의 높은 만족도(5점 만점에 4.7이상)를 이끌어 냈다.

이번 세미나는 각 기업교육 담당자들의 직접적인 체험을 통해 온라인 힐링 교육에 대한 확신을 심어주고 내년 2021년 교육 준비에 도움을 주고자 하는데 그 목적을 두고 있다.

세미나 프로그램 구성은 다음과 같다.

- 마음의 원리 이해하기 & 자기 돌아보기 (40분)

- 바디힐링: 몸풀기 힐링체조 (40분)

- 마음빼기 명상으로 스트레스 버리기 및 프로그램 소개 (40분)

- Q&A (30분)

세미나 참여 신청은 기업교육 담당자라면 누구나 가능하며, 전인교육센터 홈페이지에서 23일 오전 9시까지 신청할 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr