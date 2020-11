동의대, 온라인 ‘2020 진로취업 페스티벌’ … 오프라인은 ‘정장데이’

취업박람회·취업동아리 발표·기업설명회·모의면접 등 다채로운 프로그램

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동의대(총장 한수환) 인재개발처(처장 이광의)와 대학일자리센터는 11월 10일부터 13일까지 4일간 동의대 지천관 로비와 자연과학관 1층 JoB+World, 온라인 등을 통해 ‘진로취업 페스티벌’을 진행한다.

‘힘내라 청년아!’를 부제로 진행되는 이번 행사는 한국산업인력공단과 부산경제진흥원에서 함께 참여하며 온·오프라인으로 병행해 진행되고 있다.

온라인상에서는 취업박람회와 기업 설명회, 취업동아리 성과발표회 등이 진행되고 있으며, 사회적 거리두기 지침을 준수하면서 진행되는 오프라인 행사는 정장데이(입사서류 사진촬영, 메이크업 컨설팅), 모의면접 및 컨설팅, 블라인드 채용설명회, 릴레이 취업 특강, 우수기업 취업선배 초청 멘토링 간담회 등 다양한 프로그램으로 치러지고 있다.

동의대 대학일자리센터 이광의 센터장은 “코로나19로 인해 전 국민이 힘든 시기를 보내고 있으며, 대학생들은 취업준비에 어려움이 많은 상황이다. 학생들의 취업에 대한 자신감을 키워주기 위해서 다양한 취업 특강과 모의면접, 취업사진 촬영, 취업박람회 등 실질적으로 학생들에게 도움을 줄 수 있는 프로그램들을 마련했다”고 말했다.

동의대는 학생의 진로설정과 취업준비를 도와주기 위해 인재개발처의 대학일자리센터와 진로지원센터, 젠더혁신센터, 현장실습센터, IPP사업단 등을 통해 다양한 프로그램을 제공하고 있다.

오는 11월 13일과 14일에 경주 더케이호텔에서 우수취업동아리(BOB) 캠프가 진행되며, 11월 19일과 20일에 경주 황룡원에서 취업캠프와 리더십캠프, 경주 한화리조트에서 11월 27과 28일에 6대 역량 리더십 캠프, 12월 2일부터 4일까지 해외취업캠프 등이 운영된다.

겨울방학에는 12월 26일부터 25박 26일 일정으로 교내 기숙사에서 진행되는 글로벌인재사관학교와 4주와 8주간의 기업 현장실습 등 프로그램이 진행된다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr