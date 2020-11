경기도의회 "이재명지사, 개성공단 재개 노력 지지"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도의회 더불어민주당이 이재명 경기도지사의 개성공단 재개 노력을 높이 평가하고 적극 지지한다고 밝혔다.

도의회 민주당은 11일 보도자료를 내고 "이재명 지사의 개성공단 재개 촉구 및 평화부지사의 임진각 임시 집무실 설치를 적극 지지한다"며 "경기도의회 역시 개성공단 재개를 위해 최선의 노력을 다할 것을 약속한다"고 강조했다.

앞서 이재명 지사는 지난 8일 페이스북을 통해 "미국의 46대 대통령으로 조 바이든 후보가 당선됐다. 변화의 초입에서 한반도 운명의 당사자인 남북의 주체적 노력은 무엇보다 중요하다"면서 "당면한 최우선 과제는 개성공단 재개 선언"이라고 정부에 개성공단 재개를 촉구했다.

또 이재강 도 평화부지사는 10일 기자회견을 갖고 개성공단 재개를 촉구하고, 개성공단 재개 의지를 다지는 의미로 임진각에 임시 집무실을 설치했다.

도의회 민주당은 "남과 북의 정상이 2018년 역사적인 9ㆍ19 선언을 통해 개성공단 정상화에 합의했지만 미국의 반대로 별다른 진전을 보지 못하고 있다"며 "이번 미국의 정권교체는 남과 북의 입장에서 개성공단 재개 등 한반도 문제를 주도해 나갈 수 있는 절호의 기회가 될 수도 있다"고 평가했다.

이어 "중소기업중앙회에서도 지난 9일 바이든 당선자에 대한 입장문을 발표하고 정치와 경제를 분리해 한반도 평화의 상징인 개성공단 재개 등 남북경협은 지속하기를 바란다고 촉구했다"며 "개성공단은 단순히 공장이 모여 있는 곳이 아닌 남과 북이 서로의 차이를 극복하면서 경제사업을 통해 '작은 통일'을 이루어갔던 의미 있는 공간"이라고 강조했다.

또 "경기도는 남북 접경지로 평화와 통일에 대한 염원이 그 어느 곳보다 클 수밖에 없다"며 "소외지역이었던 경기북부 지역은 남북협력사업을 통해 통일경제특구로 도약할 수 있는 기회이기도 하다"고 덧붙였다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr