KOTRA, 11월 ‘유럽 K-비즈니스 확산의 달’ 지정…수출진흥 행사 진행

[아시아경제 성기호 기자] KOTRA가 11월을 ‘유럽 K-비즈니스 확산의 달’로 지정하고 현지에서 홈코노미, K-뷰티, K-메디컬, 미래차부품 등 분야 수출진흥 행사를 진행한다고 11일 밝혔다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 유럽은 상반기 ?14% 성장률을 기록했다. 2차 봉쇄조치로 마이너스 성장이 계속될 것으로 보인다. 올해 유럽 경제성장률은 ?8%로 예상되고 있다. 유럽의 상반기 역외 수입액도 전년 대비 15% 가량 떨어졌다. 올해 9월까지 우리나라의 유럽 수출액도 지난해 같은 기간과 비교해 8.4% 감소했다.

하지만 대규모 봉쇄 조치로 유럽 내 재택근무가 확산되면서 홈코노미, K-뷰티, K-메디컬, 미래차부품 등 분야의 수요가 크게 늘어나고 있다.

KOTRA는 이러한 유럽 내 트렌드 변화에 발맞춰 유럽지역본부를 비롯한 현지 23개 무역관이 나섰다. 11월을 ‘유럽 K-비즈니스 확산의 달’로 지정하고 포스트 코로나를 대비해 유망 분야 웹세미나, 화상상담 등 비대면 사업을 한 달간 집중 개최한다.

이길범 KOTRA 유럽지역본부장은 “급변하는 유럽에서 새롭게 등장하는 트렌드를 주시해 우리 중소·중견기업의 기회를 포착하겠다”며 “우선 11월 한 달 동안 유럽 현지에서 비대면 사업을 집중 전개해 나가겠다”고 말했다.

