영국 G7 초청에 주목한 靑…"확대 개편 논의 시 긍정적 작용"

文대통령, G7 의장국인 미국과 영국 정상에게 연이어 초청 받아…G7 확대 개편 논의할 경우 한국에 유리

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 영국 총리가 G7 정상회의에 문재인 대통령을 초청한 것은 향후 확대 개편 논의 시 한국 참여에 긍정적으로 작용할 것이라고 밝혔다.

강민석 청와대 대변인은 11일 춘추관 브리핑을 통해 "이번 주가 정상외교 주간이다. 코로나 위기 속 방역과 경제 모두 선방하는 위기에 강한 나라를 만드는 국정 기조 하에 이번 주는 연이어 굵직한 정상 외교 일정이 잡혔다. 어제 존슨 영국 총리의 통화로 그 테이프를 끊었다"고 설명했다.

특히 강 대변인은 "존슨 총리가 한영 정상통화를 요청한 까닭은 내년 G7 의장국으로써 2021년 G7 정상회의에 문 대통령을 공식 초청하기 위한 것이었다"면서 "내년도 영국에서 개최되는 G7 정상회의에 참석할 경우 향후 예상되는 G7 확대 개편 논의 시 한국 참여에 매우 긍정적으로 작용할 것"이라고 전망했다.

강 대변인은 "문 대통령은 지난 6월2일 한미 정상통화에서 트럼프 미국 대통령으로부터 금년도 G7 정상회의 개최 시 참석해달라는 요청을 받았다. 의장국인 미국과 영국 정상에 연이어 G7 정상 회의 초청을 받은 것"이라고 평가했다.

강 대변인은 "존슨 총리는 문 대통령에게 내년도 G7 정상회의에 꼭 참석해달라고 하면서 G7회의에서 기후변화 문제를 중점적으로 다룬다고 했다"면서 "우리는 세계적 코로나 위기 속에서 방역과 보건의 모범국이자 경제 선방국으로 꼽히고 있다. 기후 위기 대응에 있어서도 선도국의 길을 가겠다"고 말했다.

