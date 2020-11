코웨이, ‘듀얼클린 가습공기청정기’ 할인 프로모션 진행

신규 렌탈 시 매월 2000원 렌탈료 할인 프로모션

[아시아경제 김희윤 기자] 코웨이는 '듀얼클린 가습공기청정기' 출시 기념 11월 한 달간 렌탈료 할인 프로모션을 진행한다고 11일 밝혔다.

이달 말까지 신제품 듀얼클린 가습공기청정기를 신규 렌탈 시 매월 2000원의 렌탈료 할인 혜택을 제공한다. 프로모션 적용 렌탈료(6년 약정, 등록비 10만원 기준)는 △방문관리서비스 선택 시 3만400원 △자가관리서비스 선택 시 2만3400원이다.

특히 이번 행사는 코웨이 제품을 2대 이상 렌탈 사용 시 할인 혜택을 제공하는 결합요금제와 중복 적용된다. 기존 고객이 추가로 듀얼클린 가습공기청정기를 렌탈하거나 신규 고객이 듀얼클린 가습공기청정기를 비롯해 2대 이상 동시에 렌탈하면 매월 렌탈료를 최대 8% 추가 할인해준다.

코웨이에 따르면 듀얼클린 가습공기청정기는 특허 받은 '워터락' 기술로 수조 속 물 고임을 방지해 대장균을 99.99% 감소시킨다. 가습 기능을 실행하지 않을 땐 자동으로 수조 내 물 공급이 차단되며, 남아있는 물이 수조 및 필터를 오염시키지 않도록 자동 건조 기능이 작동돼 세균 번식을 최소화 한다. 물통과 수조는 매일 손쉽게 분리해 세척할 수 있도록 설계해 관리 편의성을 높였다.

이 제품은 물이 증발하는 원리를 이용한 자연 가습 시스템을 적용해 넓은 공간까지 고르게 쾌적 습도를 유지할 수 있다. 4단계 필터 시스템으로 극초미세먼지를 99.99% 이상 제거하며 3가지 청정 모드를 탑재해 효과적인 실내공기질 관리가 가능하다고 코웨이 측은 설명했다.

김경훈 코웨이 판매정책운영팀장은 "건조한 겨울철을 앞두고 청정한 공기부터 위생적인 가습까지 한번에 제공하는 코웨이 듀얼클린 가습공기청정기를 경험할 수 있는 특별한 기회를 제공하고자 했다"며 "전문적인 관리와 자가 관리 중 본인에게 맞는 관리 방법을 선택해 손쉽게 사용할 수 있어 출시 초기부터 많은 관심을 받고 있다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr