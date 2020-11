[2020 사랑받는 공공기관 대상]해진공, 해운산업 특화 금융지원 개발

해양수산부 장관상

[아시아경제 주상돈 기자] 한국해양진흥공사는 해운산업 경쟁력 강화를 위한 지원 공로를 인정 받아 '2020 사랑받는 공공기관 대상'에서 해양수산부 장관상을 11일 받았다.

해진공은 해운정책기금을 운용 중인 정책금융기관들을 하나로 통합해 2018년 설립됐다.

해운기업들의 안정적 선박 도입과 유동성 확보를 지원하고 해운산업의 성장에 필요한 서비스를 제공하는 등 우리나라의 해운 경쟁력을 강화함으로써 국가경제 발전에 이바지하기 위한 취지다. 설립 이후 해진공은 해운산업에 특화된 금융지원 프로그램을 개발했다. 우선 국적선사가 국제환경규제에 선제적으로 대응할 수 있도록 친환경설비 개량 특별보증과 친환경선박 건조, 폐선보조금 등의 사업을 신설했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응을 위한 맞춤형 지원에도 나서고 있다. 코로나19 확산으로 어려움을 겪고 있는 해운산업을 지원하기 위해 긴급경영자금 지원과 함께 기존 매입 후 재대선(S&LB) 선박 전체에 대한 2020년 원리금 납부 유예는 물론 지원확대를 통해 유동성을 지원했다. 또 해운기업 보유 선박의 후순위 담보를 활용한 추가 유동성 공급과 중견ㆍ중소 해운기업이 발행하는 회사채 인수를 통한 유동성 직접공급에도 나서고 있다.

이를 통해 해진공은 2018년 7월 설립 이후 현재까지 79개 선사를 대상으로 총 4조5000억원을 지원했다. 이와 함께 소외계층 지원과 국적선사 코로나19 예방키트 지원, 수산물 소비촉진, 해양환경보전 등 해양 분야 사회 공헌도 적극적으로 실시하고 있다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr